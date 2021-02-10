Украинский националист призвал Киев «душить» неугодных журналистов

Киев, 10 февраля. Статья о защите журналистов является кощунством, поскольку мешает властям их «придушить», заявил в своем видеоблоге националист, бывший лидер запрещенной в РФ УНА-УНСО1 Дмитрий Корчинский.

«Во время акций против телеканалов «Наш», «Интер», и других ватных телеканалов, мы заметили удивительную вещь — полиция до сих по наивно заводит уголовные дела за препятствование деятельности журналистов. У нас, оказывается, есть такая уголовная статья, и уже есть ряд дел по этой статье!» — возмутился националист.

По его мнению, существование статьи о защите журналистской деятельности в Уголовном кодексе Украины является «кощунством», поскольку «это неравенство и дискриминация». Корчинского возмущает, что его «деятельности можно препятствовать с большей безопасностью, чем деятельности журналистов».

«Эта статья незамедлительно должна быть удалена, а до этого полиция должна говорить: «А ты докажи, что ты журналист, предоставь удостоверение журналиста New York Times, выданное в 1929 году, когда еще существовала объективная журналистика. А то, что у тебя удостоверение журналиста телеканала «Наш» — это гонево, ты никакой не журналист, а просто вражеский пропагандист», — подчеркнул он.

Корчинский призвал всех украинцев отказаться появляться в эфирах оппозиционных телеканалов, чтобы не «работать на оккупанта». По мнению националиста, представляя разные точки зрения, журналисты делают «пропаганду более качественной», притворяясь «объективными», чтобы «власти было тяжелее их придушить».

Ранее по указу президента Владимира Зеленского на Украине прекратили вещание три телеканала: NewsOne, ZIK и «112», принадлежащих депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. До этого под запрет также попал КРТ.

Комментируя указ Зеленского в беседе с ФАН, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк подчеркнул, что на Украине давно нет свободы слова, и угрозы в адрес журналистов стали заурядным делом. При этом он подчеркнул, что, несмотря на цензуру в СМИ, любые антироссийские шаги Киева всегда получают одобрение и финансовую поддержку США.

1 Организация запрещена на территории РФ.