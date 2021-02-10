«Предаюсь пороку»: дочь Анастасии Заворотнюк призналась в зависимости

Москва, 10 февраля. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поведала в социальной сети Instagram о своем сильном пристрастии к сладкому. Пост она проиллюстрировала фотографией с тортом.

Модель и актриса Анна Заворотнюк давно пытается избавиться от своей вредной привычки — любви к сладкому. Она назвала несколько причин, почему нельзя есть слишком много сладостей. Также актриса выразила свое восхищение теми людьми, у которых сила воли настолько развита, что они полностью могут отказаться от пирожных и тортов в своем рационе.

Анна Заворотнюк поделилась фото в своем Instagram, на котором собирается съесть огромный кусок торта. В посте она рассказала, что мечтает когда-нибудь научиться контролировать процесс употребления сладкого и избавиться от этой вредной привычки.

«Сложность отказа от сладкого кроется в психологии. В конечном итоге сахар является не только источником быстрой энергии, но и активирует участки мозга, отвечающие за наслаждение, и это формирует зависимость», — написала она на своей странице в Instagram.

Дочь Анастасии Заворотнюк подчеркнула, что от сладостей она также набирает лишние килограммы и портит фигуру. В конце своей публикации модель пообещала подписчикам и себе, что будет стараться ограничивать себя в поедании вредностей.

Ранее сообщалось, что Анна Заворотнюк рассказала подписчикам о своих детских комплексах. Блогер призналась, что в детстве у нее были сильные переживания по поводу роста.