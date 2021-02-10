Недалеко от горнолыжного курорта Куршевель рухнул вертолет с пятью людьми

Париж, 10 февраля. Вертолет разбился в горах рядом с горнолыжным курортом Куршевель в Альпах. На борту находились пять человек, сообщает префектура департамента Савойя.

Сигнал о крушении вертолета поступил около 17:20 по местному времени. Он рухнул в точке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар. Спустя 40 минут на место происшествия прибыли спасатели.

На борту вертолета находились пять человек, сообщает префектура. Два человека погибли, один из пассажиров находится в критическом состоянии. Двое других получили тяжелые травмы. Все выжившие были госпитализированы.

На территории России в октябре 2020 года рухнул вертолет Robinson R44. Он упал в реку Сухону в Нюксенском районе Вологодской области. Воздушное судно следовало в Великий Устюг. Жертвами происшествия стали четыре человека.