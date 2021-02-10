Фанаты жестко раскритиковали танец Бузовой и Рудковской 

Москва, 10 февраля. Продюсер Яна Рудковская хотела поднять поклонникам настроение, опубликовав видео веселого танца с певицей Ольгой Бузовой, но нарвалась на волну хейта.

Экс-телеведущая «Дома-2» в последнее время много времени проводит в компании Рудковской и ее супруга, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Звезды готовят совместный ледовый проект.

«Готовим новый ледовый необычный проект! Ну а какой теперь проект ледовый без Оли», — сообщила в понедельник на своей странице в Instagram Рудковская.

Что из себя представляет новое шоу, пока не известно. Но между репетициями две звезды соцсетей уже успели наделать много шума. Рудковская показала короткое видео, где вместе с Бузовой в перерыве между репетициями устроила задорные танцы.

«Просто для веселья», — подписала она пост.

Однако далеко не все подписчики оценили шуточную «постановку». Среди смайликов с сердечками ярко выделяются критические комментарии.

«Два дебила это сила!» — пишет пользователь под ником anshinaiuliia.

«Как это все нелепо выглядит», — считает madmoozelka.

«35 лет и 45. Вроде все есть, зачем скакать, для кого? Смешно право!» — негодует alena.8774.

«Два Буратинко непластичных», — добавила shievchienkos.

Бузова в этом году приняла участие в седьмом сезоне проекта «Ледниковый период». Ради шоу певица впервые встала на коньки и дошла до самого финала, но призовое место ей занять так и не удалось. Актриса, певица, сценарист, режиссер Алена Биккулова в эфире Медиагруппы «Патриот» похвалила Бузову за ее упорство и успехи в проекте, подчеркнув, что уважает ее за стремление к цели.