Прокуратура провела проверку после несчастного случая на рельсах Петербурга

Санкт-Петербург, 9 февраля. Старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора Наталья Орлова навестила в больнице 11-летнего мальчика, попавшего под товарный поезд.

Подростку вручили подарки и поблагодарили за участие в профилактических мероприятиях прокуратуры с несовершеннолетними по вопросам детского травматизма на железной дороге и борьбе с «зацепингом», твердость духа и целеустремленность. Вместе с Орловой в больницу пришли два ребенка, которые пообщались с подростком и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Северо-Западная транспортная прокуратура провела проверку после несчастного случая на железной дороге. На месте инцидента не были установлены запрещающие проход знаки и ограждение.

Ранее мама мальчика, потерявшего обе ноги, рассказала, что ее сыну требуется пересадка кожи. Подростку делают регулярные перевязки, он вернулся к учебе.