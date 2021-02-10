Психолог Малышева перечислила правила безопасного поведения в интернете

Москва, 9 февраля. Существуют простые правила, которые стоит соблюдать, чтобы взрослые и дети могли безопасно проводить время в Сети. Их перечислила психолог-консультант Мария Малышева.

Психолог посоветовала проявлять осторожность при общении в соцсетях с незнакомыми людьми. Стоит избегать тех, у кого маленький список друзей. Во время беседы такие пользователи часто просят оказать какую-нибудь услугу. Например, выслать фотографию.

В интернете появилось много фейковых сайтов. Некоторые маскируются под известные соцсети. Определить их можно, по словам Малышевой, по названию домена. Например, вместо Facebook может быть написано Fasebook.

Не стоит доверять ярким рекламным баннерам в Сети. Прежде чем покупать рекламируемый в интернете товар, стоит почитать, по данным Infox, отзывы и рекомендации в разных источниках.

В России ранее обнаружили более 700 сайтов, маскировавшихся под мессенджер Viber. Доступ был закрыт почти ко всем фейковым порталам.