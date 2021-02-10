Попавшего под поезд мальчика в Петербурге могли спровоцировать сверстники

Санкт-Петербург, 9 февраля. Подростки, которые могли «подговорить» 11-летнего школьника проехать на крыше поезда в Петербурге, не будут привлечены к ответственности.

Врачи педиатрической академии продолжают оказывать помощь мальчику, которому оторвало обе ноги товарным поездом. Трагедия произошла на железнодорожной станции Товарная — Витебский во Фрунзенском районе. Ребенка, который лежал на путях без ноги, заметил машинист. Школьник был незамедлительно госпитализирован.

В момент падения рядом с подростком находились двое сверстников. По предварительным данным, они подговаривали пострадавшего на «зацепинг», передает источник ФАН в правоохранительных органах. При этом дети угрожали ему травлей в школе в случае отказа от трюка.

«По закону возраст привлечения к ответственности для них не наступил, следственный комитет не будет привлекать их за оставление в опасности, несмотря на имеющиеся доказательства», — пояснял собеседник.

Мальчику может понадобиться пересадка кожи. Мать ребенка заметила, что его состояние начинает стабилизироваться, он даже вернулся к учебе и может читать книги.