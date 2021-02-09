Максакова «скрывала» сына от своей свекрови

Москва, 9 февраля. Оперная певица Мария Максакова попросила прощения у своей свекрови, матери убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Людмилы Николаевны.

Максакова долгое время находилась в состоянии затяжного конфликта с матерью своего второго мужа. Артистка обиделась на нее после того, как Вороненкова негативно высказалась о своем сыне после его убийства. Кроме того, во время одного из ток-шоу Максакова заявила, что мать покойного мужа и его первая жена не верят, что отцом их ребенка действительно является депутат. По ее словам, родственники Вороненкова хотят вырвать у мальчика клок волос и провести эксгумацию тела, чтобы организовать экспертизу на отцовство.

Спустя долгое время стороны встретились в эфире программы «Пусть говорят». Когда Вороненкова появилась в студии, Максакова устремилась к ней навстречу. Обнимая свекровь, она поблагодарила ее за сына и попросила прощение за прошлые обиды. Людмила Николаевна была настроена не столь радушно и не стала отвечать на объятия вдовы ее сына.

«А почему ты раньше не сделала такое, Маша?» — невесело спросила она у Максаковой.

Свекровь стала просить Максакову дать ей возможность увидеть наследника своего погибшего сына.

«Я хотела увидеть внука. Смотрю Instagram, а там только Маша с устрицами», — посетовала Людмила Николаевна.

Она также упрекнула певицу в том, что та не может наладить отношения с родной матерью и детьми от брака с бизнесменом Владимиром Тюриным.

Конфликт не был исчерпан, но Максакова пообещала, что бабушка все-таки сможет повидаться с внуком. Сейчас мальчик находится на Украине, пока его мать пытается уладить юридические вопросы в споре за недвижимость в российской столице.

Певица покинула страну и бежала на Украину в 2016 году вслед за своим супругом. В Россию она вернулась совсем недавно ради судебного процесса по разделу квартиры.