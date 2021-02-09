Лавров обсудил с генсеком ООН урегулирование в Сирии и борьбу с COVID-19

Москва, 9 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. О содержании беседы сказано на официальном сайте МИД.

Стороны, по данным внешнеполитического ведомства, обсудили урегулирование в Сирии. Акцент был сделан на активизации международной гуманитарной помощи местным жителям. Лавров, по данным RT, указал на необходимость приостановки односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса, к чему ранее призывал Гутерреш.

«Был также подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимодействия России с системой ООН по преодолению пандемии COVID-19», – сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Лавров ранее раскритиковал страны Запада за антигуманные подходы к беженцам САР. Он обвинил США в попытке сделать Сирию «заложницей корыстных интересов».