Дочь Ларисы Гузеевой срочно прооперировали

Москва, 9 февраля. Дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова оказалась в больнице. Девушке экстренно прооперировали ногу из-за полученной травмы.

На своей странице в Instagram главная телесваха страны сообщила, что ее дочка перенесла операцию. Из клиники, где сейчас находится Ольга, она опубликовала несколько видео в сторис, похвалив хирурга.

По словам Гузеевой, Ольга упала и серьезно повредила ногу. Спустя пару часов сама Бухарова опубликовала в сторис видео из больничной палаты, сообщив, что теперь с ней все в порядке. На ноге у девушки видны бинты и специальный фиксатор, заменяющий гипс.

«Это абсолютный гений, которого мне порекомендовал Алексей Серебряков. Сегодня он прооперировал моей дочке колено. Как она умудрилась так упасть?» — говорит на видео Гузеева.

Впереди у Ольги длительный период реабилитации. На ближайшее время ее активность, очевидно, будет ограничена.

За последний год дочь Гузеевой неоднократно попадала в больницу. Сначала ей удалили доброкачественную опухоль — дермоидную кисту, а в начале зимы она перенесла ринопластику.

У Ларисы Андреевны двое детей: сын Георгий и дочь Ольга. Дети родились от разных мужей: девочка — от нынешнего мужа, ресторатора Игоря Бухарова. Сын появился на свет в 1992 году, когда Гузеева была замужем за Кахой Толордава. Однако этот брак продлился недолго — практически сразу после рождения ребенка звезда «Жестокого романса» подала на развод.

Ранее Ольга неоднократно шокировала своих подписчиков интимными видеозаписями из ванной комнаты. Подписчики считают, что подобным образом она позорит свою звездную мать. Сама Гузеева неоднократно заступалась за дочь и поощряла ее «перформансы» в социальных сетях. Телеведущая отмечает, что Ольга выросла умной девушкой, очень тонко чувствующей окружающий мир.