Спрос на виниловые пластинки вырос на 56% за год в России

Москва, 9 февраля. Россияне стали больше интересоваться винтажными вещами. По сравнению с прошлым годом, виниловых пластинок купили на 56% больше.

Меломаны в основном предпочитают слушать на пластинках рок и поп-музыку. Вырос спрос и на аксессуары — ящики для хранения пластинок, комплектов для очистки. Сменных игл купили в 80 раз больше, чем в прошлом году, передает «Вечерняя Москва». Проигрыватели больше всего покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области.

«Сегодня в Москве есть несколько групп людей, которые интересуются винилом. Это старые, проверенные слушатели, которые покупают только пластинки. И это молодые люди, которым очень интересно, но в руках они ничего подобного никогда не держали. И последние — просто любители музыки. Они покупают интересные издания своих любимых исполнителей», — рассказал эксперт винила, представитель магазина «Звуковой барьер» Михаил Якушенков.

Победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий ранее назвал современную музыку «сплошной дрянью». Душеспасительной является классическая музыка.