PlayStation 5 обошла по мощности даже превосходящие по стоимости компьютеры

Москва, 9 февраля. Sony PlayStation 5 опередила в тестах даже игровые ноутбуки на базе актуальных видеокарт Nvidia GeForce RTX, сообщает издание Notebook Check.

Журналисты решили сравнить показатели ноутбуков на базе видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080, 3070 и 3060 с новой PlayStation5. Авторы пришли к выводу, что превосходящие по стоимости игровые компьютеры уступают по производительности и энергопотреблению игровой консоли от Sony.

Для раскрытия максимальной мощности гаджетов специалисты запустили на изучаемых устройствах игры The Witcher 3 и Astro Playroom в разрешении 1080 пикселей. Стало известно, что PS5 в режиме ожидания потребляет примерно 47 ватт — это больше, чем любой игровой компьютер. Например, максимальное потребление Gigabyte Aero 17 с флагманской видеокартой GeForce RTX 3080 в режиме ожидания составляет 33 ватта.

Sony PlayStation 5 в играх также превзошла конкурентов. Приставка потребляла около 180-200 ватт, в то время как показатели лидера среди ПК- Schenker XMG Neo 17 с GeForce RTX 3070 — не превышали 187 ватт. Максимально в тестах PS5 потребляла 225 ватт, при этом в моменте Schenker XMG Neo 17 получилось вывести на показатель 259 ватт.

«Показатели PS5 демонстрируют, насколько консоль близка по мощности к игровым станциям», — заметили журналисты.

Недавно стало известно, что Sony планирует выпустить бюджетную версию PlayStation 5. Технические характеристики консоли на данный момент держатся в секрете, однако предполагается, что PlayStation 5 Lite появится на рынке во второй половине 2021 года.