В Общественной палате рассказали, почему именно Навальный стал агентом США 

Политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков объяснил, почему именно блогер Алексей Навальный стал агентом США, несмотря на свои скандальные высказывания о Холокосте и прочие националистические выходки.

Ранее влиятельная израильская газета Jerusalem Post сообщила, что на некой вечеринке в редакции The New Times Навальный произнес рифмованный слоган: «Первый тост за Холокост!». Тогда израильские журналисты проанализировали блог Навального и нашли немало антисемитских и откровенно профашистских заявлений. В частности, такую фразу оппозиционера: «Тот, кто хочет жить в России, должен стать русским в полном смысле этого слова».

«Навальный был юристом и помощником американского миллиардера Билла Браудера, который наворовал довольно много в России. Это привело к конфликтам с российскими властями, и Билл Браудер стал бегать по Вашингтону и Лондону, выступая против российского руководства. Тогда же Браудер начал работать с американскими и британскими спецслужбами. Когда эти спецслужбы стали выбирать лидера российской оппозиции, то один из вариантов предложил американский миллиардер. Конечно же он представил кандидатуру Алексея Навального», — рассказал Марков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

По его словам, офицеры, которые вышли на блогера, знали, что Навальный является националистом. В их учебниках написано, что цветные революции должна развивать коалиция националистов и прозападных либералов. Поэтому американские офицеры действовали согласно информации в своих учебниках. Навальный полностью подходил, объяснил эксперт.

Однако спецслужбы просто упустили факт нацистских выходок Навального. Так, об уже известном «тосте за Холокост» они узнали только после назначения Навального.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение сторонников Навального прибегнуть к внешнеполитическим методам для его освобождения из тюрьмы является демонстрацией статуса иноагента.