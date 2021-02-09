Малышева назвала причины появления женской ревности

Москва, 9 февраля. Неуверенность в себе и отсутствие доверия являются самыми распространенными причинами женской ревности, заявила психолог Мария Малышева.

Неуверенные в себе женщины считают, что мужчина выберет более интересную для него спутницу, чем она. Чтобы побороть это чувство, нужно заниматься саморазвитием, пишет Infox.ru.

Вторая причина — отсутствие доверия к партнеру. Чтобы научиться верить ему, можно попробовать совместные прогулки под руку, общение на сокровенные темы. Нужно научиться слушать ответы на волнующие вопросы, чаще общаться тактильно, посоветовала Малышева.

Женщины могут ревновать, если у них нет существенных проблем. Имея размеренную жизнь представительницы прекрасного пола начинают ревновать «от скуки». В таких случаях рекомендуется найти увлечение или хобби, которым интересно заниматься.

Самый болезненный повод для ревности — измена в предыдущих отношениях. Пережив этот опыт, дамам сложно вступать в новые отношения. Здесь важно поверить, что бывают порядочные мужчины. Понимая причины возникновения ревности, можно избежать депрессии, расставания.

Иногда на взаимоотношения между мужчиной и женщиной влияет их общение в мессенджерах. Ученые выяснили, что потеря эмоций в переписках может свидетельствовать о скором расставании.