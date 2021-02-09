Космонавт с МКС запечатлел момент сгорания «Прогресса» в атмосфере

Москва, 9 февраля. Экипаж Международной космической станции (МКС) снял последние мгновения жизни грузового корабля «Прогресс МС-15». Уникальные кадры опубликовал космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Российский космонавт разместил фотографии на своей странице в социальной сети Instagram. На кадрах видно, как космический грузовик сгорает в плотных слоях атмосферы.

«Перед вами – уникальные кадры входа в атмосферу грузового корабля «Прогресс МС-15», который чуть больше 200 дней пробыл в составе российского сегмента Международной космической станции», – написал Кудь-Сверчков.

Несгораемые элементы конструкции, по словам космонавта, затоплены в Тихом океане. Они покоятся на так называемом «кладбище космических кораблей», находящемся вдали от судоходных путей.

«Место затопления находится довольно далеко от судоходных путей, поэтому обломки корабля не представляли опасности для судоходства», – подчеркнул член экипажа МКС.

От орбитальной станции «Прогресс МС-15» отстыковался 9 февраля в 8:21 по московскому времени. В плотные слои атмосферы Земли он вошел в 12:04.

О предстоящем запуске к МКС транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-16» ранее сообщила пресс-служба ракетно-космической корпорации. В космос «грузовик» должен отправиться 15 февраля.