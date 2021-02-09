Похудевший на 35 кг Шура пошутил над своей «знатной ряхой»

Москва, 9 февраля. Певец Александр Медведев, более известный как Шура, пересмотрел свои старые фотографии и удивился тому, как изменился за последнее время. Музыкант призвал поклонников следить за своим здоровьем.

Певец в последнее время старается не позволять себе излишеств в еде. После того как врачи диагностировали у него грыжу, Шура трепетно относится к своему здоровью, соблюдая все предписания медиков. Главным из которых было — сбросить лишний вес.

«Просто так. Пересматриваю старые фотографии, и не могу поверить, что я похудел на 35 кг! Ряха конечно у меня была знатная. Берегите себя и следите за своим здоровьем!» — написал музыкант на своей странице в Instagram.

Пост Шура проиллюстрировал свежей фотографией, на которой он предстал без концертного грима в очках Dior и с ровно выбритой бородкой.

Поклонники, помня, что несколько лет назад певец боролся с раком, поддержали любимого артиста, оставив более 670 комментариев под снимком.

«У вас очень добрая душа, будьте счастливы. И радуйте нас своим творчеством», — пишет пользователь под ником likache1. «Это удивительно. И когда в сравнении понимаешь, что результат стоит того! Вам очень хорошо! А оптимизм — это лучшее лекарство от всего! Вы просто молодец!» — добавила alena_beyusova. «А глаза остались такие же добрые», — констатировала jenia_kasenkina. «Пухляшкой тоже неплохо, но сейчас вернулся прям в конец 90-х, помолодел», — считает kendi_mo.

Ранее ФАН составил топ-5 российских звезд, которые резко похудели. Помимо Шуры, в рейтинг вошла, к примеру, звезда КВН Ольга Кортункова. За несколько месяцев она смогла сбросить 84 килограмма.