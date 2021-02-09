Жители Владимирской области смогут участвовать в распределении бюджета

Владимир, 9 февраля. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал закон об инициативном бюджетировании.

Документ носит название «Об отдельных вопросах в сфере регулирования отношений по реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, во Владимирской области». Он был разработан в рамках федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», передают «Владимирские ведомости».

Новый закон регулирует порядок рассмотрения и принятия инициатив местных жителей, сообщили в администрации региона. Документ описывает необходимые сведения, которые должны быть отражены в проектах, претендующих на государственную поддержку.

Недавно власти Крыма рассказали, на что потратят 45 миллиардов рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены на строительство юго-восточного транспортного обхода Симферополя, реконструкцию очистных сооружений крымской столицы, строительство и модернизацию системы ливневых стоков в Евпатории.