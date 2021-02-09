Пожилых россиян внесли в приоритетную группу по вакцинации от COVID-19

Москва, 9 февраля. Минздрав РФ расширил список россиян, которые могут вакцинироваться от COVID-19 в рамках нацкалендаря прививок. Приказ об этом представлен на интернет-портале правовой информации.

Ведомство внесло в категорию приоритета по вакцинации первого уровня граждан старше 60 лет и россиян, которые проживают в городах с населением более миллиона человек. Еще в эту группу вошли работники медицинских, образовательных и социальных организаций, а также люди с хроническими заболеваниями.

Список приоритета второго уровня включает в себя сотрудников транспортных и энергетических организаций, работников сферы услуг, правоохранительных органов, волонтеров и военнослужащих. В третью группу внесены государственные гражданские и муниципальные служащие, студенты и призывники.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. В Петербурге прививочные пункты будут работать даже на территории торговых центров.