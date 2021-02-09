Комиссия ВОЗ приступит ко второму этапу расследования в Ухане

Ухань, 9 февраля. Вошедшие в комиссию ВОЗ ученые намерены продолжить расследование причин возникновения пандемии коронавируса. Об этом заявил эксперт от РФ Владимир Дедков.

Комиссия Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань 14 января, где ранее была зафиксирована первая крупная вспышка COVID-19. Ученые успели посетить два госпиталя, провести беседы с врачами и бывшими пациентами. Группа специалистов, по словам Дедкова, побывала в Институте вирусологии и на рынке морепродуктов Хуанань.

«Со стороны ВОЗ группа состояла из 17 человек из 10 стран и столько же китайских коллег. На всех объектах мы были вместе. Первая часть миссии завершается, но будет и вторая часть», — пообещал российский ученый в беседе с «Известиями».

Эксперты ВОЗ ранее опровергли распространение новой коронавирусной инфекции из-за лабораторной утечки. Об этом было сказано на брифинге по итогам работы комиссии в Ухане, передает RT.