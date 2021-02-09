Ученые из Британии обнаружили еще два штамма коронавируса

Лондон, 9 февраля. Два неизвестных ранее штамма коронавируса выявлены на территории Великобритании. Соответствующее заявление сделали британские исследователи.

Одна из новых мутаций коронавируса обнаружена в Бристоле. По словам ученых, этот штамм вируса «вызывает у них беспокойство», передает телеканал Sky News.

Он обладает обычной степенью заразности, но имеет свойство сопротивляться иммунитету. Это указывает на то, что вакцина может быть недостаточно эффективной против нового штамма. Однако все эти теории еще не подтверждены окончательно.

Вторая мутация коронавируса была выявлена в Ливерпуле и сейчас находится на этапе исследования. Оба новых штамма обладают сходством с «южноафриканским» коронавирусом, но не связаны с ним напрямую.

В России ранее стартовали работы по созданию технологии для ускоренной разработки вакцин от коронавируса. Это позволит в короткие сроки выпускать препараты для профилактики заражения новыми штаммами вируса.