Политолог Ищенко объяснил арест «русского шпиона» в Николаеве бессилием СБУ

Президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко назвал проведение 30 еженедельных форумов для поднятия рейтинга президента Украины бессмысленной тратой денег.

«Думаю, что это просто ребята из окружения Зеленского зафиксировали падение рейтингов и предложили ему очередную дорогую и неэффективную глупость, чтобы заработать. На самом деле, украинский режим перешел в такую систему управления, когда о рейтингах вообще не думают. Если вы пришли к террористическому режиму управления страной, то речь уже не о рейтингах, а о количестве пулеметов», — заявил Ищенко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам аналитика, любой украинский президент вынужден выполнять нацистскую программу, как это делал экс-президент Украины Петр Порошенко. Он был озабочен не идеологией, а зарабатыванием денег.

«Еще в 2014 году было понятно, что на Украине должна быть выстроена нацистская тоталитарная диктатура. Случайно так совпало по времени, что диктатура стала выстраиваться и на Украине, и в США. Элиты и в США, и на Украине оказались не в состоянии управлять государством, сохраняя либо демократическую модель, либо хотя бы ее видимость. В таких случаях остается только одно: террористическое подавление народа, чем сейчас занимается американская элита в лице Демократической партии, захватившей власть в стране. Этим же занимается элита Украины, причем Зеленский там президент или нет, не имеет никакого значения», — отметил Ищенко.

Также эксперт объяснил недавнее задержание контрразведкой СБУ жителя города Николаева шпиономанией и привычкой прятать слабость. Мужчину обвинили в связях с ФСБ и сборе секретных военных данных.

«Иногда слабость и неспособность государства воевать является государственной тайной. Засекретить, в принципе, можно все, что угодно, не обязательно какие-то секретные разработки. Некоторые государства, чтобы враг не узнал про их слабость, именно ее и прячут. И потом, разве впервые на Украине ловят так называемых агентов ФСБ? В 2014 году показывали людей с инструкцией «Как вредить Украине» чуть ли не от Владимира Путина. Так что человек мог просто мимо проходить, а поводом для ареста стала бы любая связь с Россией», — прокомментировал Ищенко.

Ранее ФАН сообщал, как украинские спецслужбы «разоблачили агента ФСБ России» по прозвищу Джигурда, который якобы получил деньги от кураторов за организацию массовых протестов на Украине, включая «тарифный Майдан».