Пригожин показал, как Валерия укачивает маленькую внучку

Москва, 9 февраля. Певица Валерия наконец-то смогла понянчить свою внучку Селин и повидаться с сыном Арсением Шульгиным и невесткой Лианой.

В прошлом году семья Валерии с размахом отметила свадьбу Арсения, а в новогоднюю ночь на свет появилась маленькая Селин. Певица тогда не скрывала своих эмоций, делясь радостью в соцсетях.

Долгое время бабушка и дедушка (супруг артистки Иосиф Пригожин считает ее детей от прошлого брака своими родными) не виделись с внучкой из-за болезни продюсера. Он перенес COVID-19 в тяжелой форме. Но наконец-то недуг остался позади, и звездная пара отправилась поскорее в гости.

На своей странице в Instagram Пригожин опубликовал видео, как счастливая бабушка Валерия качает на руках крохотную Селин. Девочка заплакала, вызвав умиление у родственников.

«Спать хочешь, малышка?» — разговаривает на записи с крохой Валерия. «Вот так она плачет, сейчас соску дам», — торопится Лиана. «Ночью, конечно, пришли тут», — заметил Пригожин.

Пригожин не стал показывать подписчикам лицо своей внучки, закрыв его на видео смайликом. Также поступила и сама Валерия, опубликовав в соцсети снимок с Селин и Арсением.

«Счастье мое бесконечное», — подписала она фото.

Как сообщал ранее ФАН, иногда в гости к племяннице приходит ее тетя, 27-летняя дочь Валерии Анна Шульгина. Девушка пошла по стопам матери и стала певицей, взяв псевдоним Шена. Молодая тетя в племяннице души не чает и признается, что теперь и сама готова к материнству.