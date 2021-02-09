Российская короткометражка вошла в список участников конкурса Берлинале

Берлин, 9 февраля. Фильм «Вадим на прогулке» режиссера Саши Свирского стал участником короткометражной конкурсной программы международного кинофестиваля Берлинале.

Всего в список участников вошли 20 короткометражных кинолент из 17 стран мира. Все они затрагивают различные темы и имеют свой неповторимый сюжет. Российский режиссер Саша Свирский уже не первый раз участвует в Берлинале. Вместе с ним за победу в конкурсе поборются киноделы из Мексики, Франции, Индонезии, Германии, Бельгии, Панамы, Португалии, Нигерии, Великобритании и других стран.

Победитель программы и лауреат премии жюри станут известны в марте. Их выберут на отраслевой части фестиваля, который будет проходить в два этапа. Церемония награждения запланирована на июнь.

В Москве ранее прошел премьерный показ комедии «Родные» режиссера Ильи Аксенова. Мероприятие проходило в столичном кинотеатре «Октябрь».