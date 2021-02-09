Политолог объяснил, почему Израиль поневоле закрывает глаза на украинских антисемитов

В Министерстве иностранных дел Украины вернули на работу бывшего консула Украины в Гамбурге Василия Марушинца, известного своими антисемитскими постами в соцсетях. Возле посольства Израиля в Киеве 6 января прошел антисемитский митинг. Почему Израиль и США не замечают публичного антисемитизма среди чиновников Украины, и как к этому причастны США, рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Отметим, организаторы антисемитского митинга в Киеве — украинские неонацисты из формирования «С14», теперь начали оправдываться, утверждая, что оскорбительные эпитеты и угрозы в адрес евреев, звучавшие у посольства Израиля, касались только одного человека — посла Израиля на Украине Джоэля Лиона, который осудил проявление нацизма в своем блоге.

«На Украине установлен оккупационный режим. Главная задача этого режима — насильственная дерусификация Украины, превращение украинцев в антирусских. Но украинцы не хотят быть антирусскими, они хотят быть простыми украинцами. Большинство из них считает, что россияне — братский народ. Поэтому, политическим режимом на Украине может быть только политическая диктатура, так как необходимо подавлять это большинство», — объяснил Сергей Марков.

Он также отметил, что реализация политической диктатуры — очень грязная работа, за которую готовы браться только неонацистские банды.

«Что касается Израиля, я разговаривал с послом Израиля на Украине. Посол является моей знакомой. Она лично мне говорила, что не знает, что делать с антисемитами, которые готовы убивать множество людей. А американцы запрещают говорить Израилю об этом», — рассказал эксперт.

Сергей Марков подчеркнул, что Израиль закрывает глаза на антисемитизм, потому что хочет получать американскую помощь. США в свою очередь ясно дают понять, что на Украине действует их марионеточный режим. США использует фашистов для того, чтобы сделать из Украины «Антироссию».

Ранее ФАН сообщал, что киевские эксперты обсудили последние инциденты, связанные с действиями украинских ультраправых в публичной сфере. По их мнению, режим Владимира Зеленского не особо разжигает огонь национализма на Украине, но и не борется с инерцией этого процесса, чутко курируемого «западными партнерами» во главе с США. В январе в украинском информационном поле произошел новый всплеск активности радикальных националистов — тех самых, которых так хотели убрать с глаз долой избиратели Зеленского. Самым громким инцидентом стал снос памятника Ленину в селе Старые Трояны Одесской области.