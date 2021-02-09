Жена Гогена Солнцева зарабатывает на виртуальном сексе с иностранцами

Москва, 9 февраля. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Гоген Солнцев ссорится со своей 65-летней супругой Екатериной Терешкович из-за ее нового увлечения: женщина занимается виртуальным сексом с пожилыми иностранцами.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro шоумен признался, что выступает против нового хобби своей жены.

«Она сейчас повадилась на балконе заниматься виртуальным сексом со старыми иностранцами. Они ей деньги на телефон кидают. В переводе на наши деньги по 150 рублей. Вот такой у нее спорт. Я, конечно, ругаюсь на нее. Компьютер отбираю», — рассказал Гоген.

По словам Солнцева, у Терешкович на сегодняшний день никаких психологических срывов нет, но он «с ужасом ждет весны», когда у жены «могут начаться психические отклонения». Пока же она ожидает пенсию, чтобы, по словам шоумена, «купить себе новое кружевное нижнее белье».

После новогодних праздников Солнцев заявлял, что хочет внести свою пожилую супругу в Книгу рекордов России из-за ее пристрастия к спиртному. Он признался, что, переезжая на дачу в Подмосковье, надеялся, что свежий воздух пойдет на пользу его супруге, но Терешкович подружилась с местными пьяницами и начала устраивать с ними попойки.

При этом блогер не устает публиковать в Instagram посты с признаниями в любви к своей жене. Во вторник под совместным фото он сравнил свою любовь с бабочкой Аполлоном, которая, как написал экс-участник «Дома-2», «как только заканчиваешь за ней гоняться, вдруг сама с удовольствием садится тебе на плечо».