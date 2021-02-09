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Жена Гогена Солнцева зарабатывает на виртуальном сексе с иностранцами

Жена Гогена Солнцева зарабатывает на виртуальном сексе с иностранцами

Москва, 9 февраля. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Гоген Солнцев ссорится со своей 65-летней супругой Екатериной Терешкович из-за ее нового увлечения: женщина занимается виртуальным сексом с пожилыми иностранцами.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro шоумен признался, что выступает против нового хобби своей жены.

«Она сейчас повадилась на балконе заниматься виртуальным сексом со старыми иностранцами. Они ей деньги на телефон кидают. В переводе на наши деньги по 150 рублей. Вот такой у нее спорт. Я, конечно, ругаюсь на нее. Компьютер отбираю», — рассказал Гоген.

По словам Солнцева, у Терешкович на сегодняшний день никаких психологических срывов нет, но он «с ужасом ждет весны», когда у жены «могут начаться психические отклонения». Пока же она ожидает пенсию, чтобы, по словам шоумена, «купить себе новое кружевное нижнее белье».

Жена Гогена Солнцева зарабатывает на виртуальном сексе с иностранцами

После новогодних праздников Солнцев заявлял, что хочет внести свою пожилую супругу в Книгу рекордов России из-за ее пристрастия к спиртному. Он признался, что, переезжая на дачу в Подмосковье, надеялся, что свежий воздух пойдет на пользу его супруге, но Терешкович подружилась с местными пьяницами и начала устраивать с ними попойки.

При этом блогер не устает публиковать в Instagram посты с признаниями в любви к своей жене. Во вторник под совместным фото он сравнил свою любовь с бабочкой Аполлоном, которая, как написал экс-участник «Дома-2», «как только заканчиваешь за ней гоняться, вдруг сама с удовольствием садится тебе на плечо».

Жена Гогена Солнцева зарабатывает на виртуальном сексе с иностранцами

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