Слушания по импичменту Трампа стартовали в Сенате США

Вашингтон, 9 февраля. Сенат США начал процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа. Слушания по уже второй попытке обвинить политика в подстрекательстве к мятежу открылись дебатами.

Участники заседания приступили к обсуждению вопроса о конституционности процесса импичмента после ухода республиканца с поста лидера страны. Защита и обвинение аргументируют свою позицию Основным законом США, однако конкретных ответов относительно создавшейся ситуации в нем нет, рассказали американские эксперты.

Рассмотрению вопроса законности процедуры над Трампом сенаторы посветят четыре часа. По окончанию обсуждений состоится голосование.

Ранее сообщалось о возможном продлении слушаний по импичменту. Предполагается, что они могут растянуться на две недели.