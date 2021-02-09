Призыв Кравчука бомбить Донбасс никого не испугал

Призыв бывшего президента Украины Леонида Кравчука бомбить Донбасс посчитал не интересным Западу секретарь центрального комитета партии «За правду» Николай Новичков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Кравчуку давно пора уйти на покой, он уже сыграл негативную роль в истории обеих стран: России и Украины. По большому счету, что говорит Кравчук, мало интересует и украинскую элиту. Она будет исходить из того, что скажет Запад. Все ситуации будут формироваться в Вашингтоне. Мы все потеряли сильное украинское государство», — заключил Новичков.

По мнению Новичкова, нет большой разницы, кто будет руководить Украиной в дальнейшем: придет новый президент или же останется Владимир Зеленский, на победу которого возлагали надежды жители страны.

«Шанс на совестливого и нормального президента есть всегда. Вопрос в том, есть ли украинское государство? Каким бы порядочным и совестливым ни был господин Зеленский, находясь в тех рамках, которые ему определены заокеанскими дирижерами, он ничего не может сделать сам», — отметил Новичков.

Сравнение Зеленского с экс-президентом Украины Петром Порошенко в пользу последнего Новичков посчитал некорректным, даже несмотря на то, что Порошенко не совершал действий, которые негативно отразились на стране, в частности запрет на вещание нескольких киевских телеканалов и санкции против собственных граждан. По мнению Новичкова, Порошенко просто не успел этого сделать, так как сценарии действий пишут под одну копирку из ЕС и США.

Ранее ФАН рассказывал, как ветеран АТО Валерий Прозапас прокомментировал заявления главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.