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Призыв Кравчука бомбить Донбасс никого не испугал

Призыв Кравчука бомбить Донбасс никого не испугалПризыв бывшего президента Украины Леонида Кравчука бомбить Донбасс посчитал не интересным Западу секретарь центрального комитета партии «За правду» Николай Новичков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Кравчуку давно пора уйти на покой, он уже сыграл негативную роль в истории обеих стран: России и Украины. По большому счету, что говорит Кравчук, мало интересует и украинскую элиту. Она будет исходить из того, что скажет Запад. Все ситуации будут формироваться в Вашингтоне. Мы все потеряли сильное украинское государство», — заключил Новичков.

По мнению Новичкова, нет большой разницы, кто будет руководить Украиной в дальнейшем: придет новый президент или же останется Владимир Зеленский, на победу которого возлагали надежды жители страны. 

 

«Шанс на совестливого и нормального президента есть всегда. Вопрос в том, есть ли украинское государство? Каким бы порядочным и совестливым ни был господин Зеленский, находясь в тех рамках, которые ему определены заокеанскими дирижерами, он ничего не может сделать сам», — отметил Новичков.

Сравнение Зеленского с экс-президентом Украины Петром Порошенко в пользу последнего Новичков посчитал некорректным, даже несмотря на то, что Порошенко не совершал действий, которые негативно отразились на стране, в частности запрет на вещание нескольких киевских телеканалов и санкции против собственных граждан. По мнению Новичкова, Порошенко просто не успел этого сделать, так как сценарии действий пишут под одну копирку из ЕС и США.

Ранее ФАН рассказывал, как ветеран АТО Валерий Прозапас прокомментировал заявления главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

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