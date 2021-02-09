Новичков: 200 британских ученых могут сесть в тюрьму за переписку с китайцами

Критическое мышление не позволяет западным пропагандистам полноценно манипулировать россиянами через СМИ и соцсети, констатировал секретарь Центрального комитета партии «За правду» Николай Новичков на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Манипуляции общественным мнением становятся все более изощренными. Ранее было достаточно только газет и телевидения, сейчас этого мало, подключаются различные социальные сети. И в этой ситуации возникают препоны на законодательном уровне: что можно, а что нельзя делать. Если ранее в отношении определенных людей было лишь общественное порицание, то сейчас применяется уголовное», — отметил Новичков.

По мнению эксперта, Россия не является частью большого механизма манипуляции.

«Западные кукловоды хотели бы встроить Россию в этот механизм, но с этим сложнее, потому что, как это ни парадоксально, но в России человек более свободен и привык к вранью на всех возможных уровнях, начиная с государственного и заканчивая своим подъездом», — подчеркнул политик.

По словам Новичкова, россиянам помогает противостоять манипуляциям критическое мышление и нестандартный подход к жизни. Однако есть проблема молодежи, изначально формировавшейся с «клиповым мышлением».

Также Новичков прокомментировал проводимое властями Великобритании расследование в отношении почти 200 ученых, которых подозревают в том, что они могли неумышленно передать Китаю военные технологии.

«Западный мир воспринимает нас, китайцев, индусов, бразильцев и прочих как людей второго сорта, с которыми можно делать все, что «белый господин» захочет. Это история колониальной Англии. Мы для них ничем не отличаемся от аборигенов. И потому, когда английские ученые позволили себе контактировать с китайскими коллегами, в глазах соотечественников они опустились до их уровня. Какая переписка, что вы? Опиумная война, стрельба из пушек по Пекину, только так можно общаться!» – возмутился Новичков.

Секретарь Центрального комитета партии «За правду» считает нездоровым диктат мыслей и изречений от природы. Обсуждая политику двойных стандартов Новичков отметил, что так называемого «белого человека» тоже надо воспитывать, и это несомненная часть пропаганды.

Ранее ФАН рассказывал о том, что королева Британии Елизавета II для сокрытия богатств лоббировала изменение инициативы о финансовой прозрачности.