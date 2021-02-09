Ирина Понаровская покорила фанатов ярким концертным образом

Москва, 9 февраля. Певица Ирина Понаровская поделилась видео, снятым за кулисами концерта. Шикарное вечернее платье звезды свело фанатов с ума.

В опубликованном ролике певица идет, придерживая подол платья руками. Черный наряд с длинными рукавами, расшитый кристаллами, напоминает звездное небо. Темный макияж в технике смоки-айс «подыграли» платью, а светлые волосы исполнительницы завершили драматичный и яркий образ.

Поклонники рассыпались в комплиментах, увидев любимую исполнительницу в роскошном наряде. Они подметили девичью фигуру знаменитости и ее природный артистизм, заметный даже через камеру.

«Такие женщины, как Ирина, ломают шаблоны возрастных ограничений, раздвигают рамки женской красоты и молодости!»; «Вау! Как всегда звездная звезда»; «Неотразима! Сохраните эту красоту»; «Бриллиант в бриллиантах»; «Элегантное платье, а фигура просто огонь», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Ранее представитель Ирины Понаровской опроверг в беседе с Федеральным агентством новостей слухи о нищете певицы. У фанатов закрались подозрения, когда звезда обратилась в суд с целью повышения пенсии.