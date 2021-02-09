Определено необходимое количество пива для выработки «гормона счастья»

Блумингтон, 9 февраля. Глоток холодного пива в жаркую погоду способен вызвать в организме настоящий прилив счастья, доказали сотрудники университета Индианы.

Ученые пригласили 49 добровольцев для участия в эксперименте. Эксперты постарались выбрать для исследования участников с разной потребностью в этом слабоалкогольном напитке, в том числе родственников зависимых от алкоголя людей.

Устройства МРТ и ПЭТ и другую специализированную технику использовали в ходе эксперимента. Участники делали глоток напитка, после чего аппараты сразу считывали реакцию мозга на него. Всего один глоток пива провоцирует выработку дофамина и приносит человеку настоящий выплеск счастья, выяснили ученые.

Союз российских пивоваров ранее предложил установить минимальную розничную цену на алкогольную продукцию. Авторы инициативы предлагают фиксировать минимальную стоимость пива на отметке не меньше 45 рублей за 0,5 литра.