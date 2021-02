В США признали ядерное превосходство России

Вашингтон, 9 февраля. Мощнейшее ядерное оружие обеспечило России геополитическое лидерство. К такому выводу пришли аналитики американского издания We Are The Mighty.

Эксперты отмечают, что в настоящее время Москва и Вашингтон обладают ядерными арсеналами, которые значительно меньше, чем в разгар холодной войны. При этом после развала СССР американские военные прекратили уделять особое внимание этой сфере, в результате чего инфраструктура ядерного оружия значительно устарела, передает «ПолитРоссия».

«Имея ядерное оружие, такое как межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» и подводный беспилотник многоцелевой системы «Статус-6», Россия может нанести своим врагам более серьезные разрушения, чем когда-либо», — отмечают эксперты.

По их словам, РС-28 способна стереть с лица земли Техас или Францию. Ракета может поражать любые объекты на расстоянии более шести тысяч миль, а ее разрушительная сила в 35 раз больше, чем у американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Ранее Минобороны РФ показало полет бомбардировщика Ту-95МС из ядерной триады. На кадрах продемонстрирован весь путь ракетоносца от взлета до посадки. Ту-95МС способен нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности, а также поражать цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий, передает «Вечерняя Москва».