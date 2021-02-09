Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина забыла возраст молодого мужа

Москва, 9 февраля. Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина поздравила молодого мужа, бизнесмена Олега Курбатова с днем рождения. Ему исполнилось 26 лет, но звезда не сразу об этом вспомнила.

Терешина опубликовала на странице в Instagram несколько архивных фотографий и видеозапись, на которой молодой супруг прилюдно целует ее грудь. Исполнительница пожаловалась, что телефон стер все снимки за целый год, поэтому ей приходится довольствоваться для поздравления «ретро»-кадрами.

Мужа она назвала красивым, добрым, нежным, ранимым и при этом сильным спутником жизни, а также попросила фанатов осыпать его поздравлениями.

«И да, я, блин, год всем говорила, что тебе 26 [лет], а оказалось, тебе только 26 [лет] исполнилось. Еще год говорить то же самое. Да и какая разница?» — призналась она в забывчивости.

Курбатову певица пожелала взрослеть и не черстветь.

«Мой дорогой друг, Олег, ты наша опора, мое плечо, наша каменная спина», — заключила она.

Терешина вышла замуж в сентябре 2018 года. А в январе 2019 года у них с Курбатовым родился сын Арсений-Остап. У певицы также есть дочь Айрис от телеведущего Славы Никитина.

Ранее молодого мужа поздравила с днем рождения телеведущая Тина Канделаки. Она старше предпринимателя Василия Бровко более чем на десять лет.