Американские журналисты рассказали о ядерном превосходстве России над США

Вашингтон, 9 февраля. Самые мощные американские ядерные ракеты в пять раз слабее российского «Сармата». Таким мнением поделились авторы издания The Nation Interest.

Эксперты отметили, что устаревшие американские межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, безусловно, мощные, однако они значительно уступают передовой российской МБР РС-28 «Сармат». Аналитики оценивают ее как ракету способную «стереть с лица Земли территории размером с Техас или Францию».

Также российские специалисты разработали подводную ядерную торпеду «Посейдон». Беспилотный аппарат может быть оснащен 100-мегатонным оружием, которое способно не только разрушить, но и облучить огромный район. Многие эксперты окрестили «Посейдон» оружием «Судного дня», которое способно положить конец любой войне. У США на данный момент такого вооружения нет, заключили авторы NI.

В свою очередь обозреватели американского издания The Drive отметили, что граждане США не поддержали идею замены устаревших межконтинентальных ракет. Военные эксперты считают, что этот вид оружия неэффективен против ядерных держав.

Ранее бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин признал, что американский ядерный арсенал серьезно отстает от российского. По его словам, Россия уже подходят к концу десятилетней программы модернизации, а у США ядерное оружие находится в плачевном состоянии, передает телеканал «360».