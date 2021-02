Кэти Перри рассказала о партнерских родах с Орландо Блумом

Санта-Барбара, 9 февраля. Певица Кэти Перри рассказала о характере их с Орландо Блумом пятимесячной дочери Дейзи Дав и том, как вел себя актер во время партнерских родов.

Звезда призналась, что была счастлива быть в такой важный для нее момент рядом с возлюбленным. Орландо, по словам певицы, просто смотрел ей в глаза и держал за руку, но этого было достаточно, чтобы ощутить колоссальную поддержку. У актера уже есть опыт родительства, так что он иногда дает советы супруге. Исполнительница отметила, что сперва ее это немного раздражало, но потом стало ясно, что без этих подсказок не обойтись.

Как оказалось, Дейзи Дав легко следует распорядку дня. Дело в том, что малышка родилась под знаком Дев, так что рутина — это ее стихия, объяснила Кэти Перри в эфире шоу Джимми Киммела.

После рождения дочки знаменитость быстро вернулась к работе. В конце прошлого года она представила клип на песню Not the end of the world, главную роль в котором исполнила Зоуи Дешанель. В видео обыгрывается сходство звезд: Зоуи похищают инопланетяне, по ошибке принимая ее за певицу.