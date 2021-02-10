Российско-иранское сотрудничество создает проблемы для киберстратегии США

В прошлом месяце Россия и Иран подписали соглашение об информационной безопасности, охватывающее не только кибернетику, но и информационно-коммуникационные технологии.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, данная сделка позволит координировать усилия России и Ирана в противодействии современным вызовам.

«Документ открывает возможности для координации наших действий в условиях растущего значения проблем, которые существуют в киберпространстве, и в условиях их все большего влияния и на международные отношения, и на положение дел в отдельных странах», — заявил глава МИД РФ.

Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. Свои подписи на документе поставили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф pic.twitter.com/nG6wEmPorB — CGTN на русском (@cgtnrussian) January 27, 2021

МИД Ирана в свою очередь назвал сделку «важной вехой» в российско-иранском киберсотрудничестве. Представители ведомства отметили, что совместное противодействие киберугрозам поможет в обеспечении национальной и международной безопасности.

Ведущий дипломат Москвы по вопросам информационной безопасности Андрей Крутских уточнил, что соглашение предусматривает широкое сотрудничество в области кибербезопасности, включая координацию действий, обмен технологиями, подготовку специалистов, координацию в ООН и других международных организациях.

Авторы американского издания C4ISRNET оценили новое российско-ианское соглашение. По их мнению, сотрудничество двух стран якобы поможет им совместно противодействовать «западной цели сохранения открытого и свободного интернета».

Усиление иранской обороны может осложнить способность Америки использовать кибероперации для реагирования на потенциальную агрессию. Еще в 2019 году представители администрации экс-президента США Дональда Трампа заявили о том, что им удалось совершить успешную атаку на базу данных Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как сообщало издание The New York Times, тем самым Вашингтон якобы сумел лишить иранских военных возможности атаковать нефтяные танкеры в Персидском заливе.

Кибероперация США лишила Иран возможности атаковать нефтяные танкеры https://t.co/k1Fwm5fc0G pic.twitter.com/cycEOuJ0hz — Anti-Malware.Ru (@Anti_Malware) September 3, 2019

Новое соглашение опирается на уже существующее сотрудничество в информационной сфере. В 2017 году Москва и Тегеран подписали документ сотрудничества по вопросам, связанным с ИКТ, включая «управление интернетом, сетевую безопасность» и «международное подключение к интернету». Тегеран заявил, что, в соответствии с новым соглашением, Россия и Иран будут сотрудничать в борьбе с «преступлениями, совершенными с использованием информационно-коммуникационных технологий».

Издание C4ISRNET считает, что Тегеран, скорее всего, «попытается взять на вооружение старания Москвы» по развитию «суверенного интернета» — созданию своих сегментов Сети. Отмечается, что сотрудничество России и Ирана подкрепляется общим стремлением уменьшить свою зависимость от западных технологий. Так, иранская сторона, например, в рамках этого партнерства может быть заинтересована в российских альтернативах Windows и My Office, позволяющих хранить локальные данные. Еще 2017 году Москва предложила предоставить Тегерану российские серверы, построенные на российских процессорах.

При этом американские журналисты убеждены в том, что специалисты из РФ еще несколько лет назад обучили тегеранскую делегацию, считающую западные медиа террористическими, противодействовать иностранным СМИ с помощью новых технологий и платформ. На фоне этого как США, так и союзный Израиль на протяжении уже нескольких лет расценивают Иран как основную киберугрозу на Ближнем Востоке.

Подписанное на прошлой неделе российско-иранское соглашение является частью плана Москвы по укреплению безопасности страны. В рамках этой политики, начиная с 2014 года были подписано более 30 международных соглашений о киберсотрудничестве и более 50 — о партнерстве в области средств массовой информации.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что российское руководство использует эти сделки для расширения своих человеческих и институциональных сетей. Также это важно для развития имиджа страны как надежного партнера по информационной безопасности и продвижения дружественных Кремлю СМИ, глобальной информации и норм безопасности при одновременном противодействии предполагаемому западному «цифровому неоколониализму» и «дестабилизации». При этом эксперты ISW предупреждают, что Москва в дальнейшем будет стремиться усилить свои возможности.