Киев, 9 февраля. Властям Украины следует признать жителей Донбасса и Крыма коллаборационистами. Такое мнение выразил львовский журналист Остап Дроздов.

По его мнению, Киеву следует принять соответствующий закон о коллаборационизме, чтобы в перспективе применять его против жителей востока страны и полуострова. Об этом он заявил в эфире местного телеканала.

По мнению журналиста, под действие закона попадают участники референдума в Крыму и те, кто приветствовал Россию. Коллаборантами он призвал называть всех, кто поддерживает российскую власть, ведет хозяйственную деятельность, а также получивших российские паспорта украинцев.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам референдума. За российскую принадлежность полуострова высказались более 90% крымчан.

По мнению члена Общественной палаты РФ Сергея Маркова, глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выполняет роль полицая или старосты в Киеве. Запад платит ему зарплату, чтобы он работал не на благо Украины, а против России, пишет Федеральное агентство новостей.