Киев, 9 февраля. В Сеть попали документы Службы безопасности Украины (СБУ), из которых стало известно, что за прошлый год 170 русскоговорящих бойцов ВСУ завербовала американская разведка.

Все завербованные проходили обучение по обмену в США, всего по программе обучения за рубежом проходили 350 человек. В итоге почти каждый второй согласился работать на разведку. Как указал обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец, утечку попытались подчистить, но информация ушла в прессу и стала причиной скандала.

Причина массового желания украинских военных шпионить была связана с тем, что на переподготовку в Соединенные Штаты направляли военных с передовой. Кроме того, американские кураторы активно склоняли украинцев к работе на разведку США.

«Они с радостью заменяли грязные окопы, блиндажи с вшами и скудную пайку на теплые и чистые американские классы и сытую кормежку за счет Пентагона», — отметил Баранец.

Прицельно вербовали лиц, владеющих русским языком, тех, кто до 2014 года проживал или служил в Крыму, или имеющих родственников в России. По словам Баранца, несложно догадаться, с какой целью американским спецслужбам нужны агенты с подобным послужным списком: наиболее вероятно, что для агентурной работы в России и в Крыму.

Некоторые из украинских офицеров, побывавших в США по программе обмена, сами признавались, что их вербовали. Но даже в таком случае их не увольняют из ВСУ, неприкосновенность завербованных обеспечивают американские советники в Минобороны Украины, которые заботятся о том, чтобы затраты на вербовку окупились.

Ранее издание Ytro.ru сообщило, что СБУ якобы удалось раскрыть подпольную группировку из бывших членов украинского спецназа, которые шпионили в пяти областях Украины в пользу ФСБ России.