Эфиопия готова пойти на уступки Судану по эксплуатации плотины «Возрождение»

Аддис-Абеба, 9 февраля. Министр водных ресурсов Эфиопии Селеши Бекеле подтвердил готовность страны откликнуться на просьбу Судана по великой плотине «Возрождение» (Хидасэ).

Во время брифинга перед журналистами глава ведомства прокомментировал заявления соседнего государства относительно заполняемости дамбы. Дело в том, что Хартум опасается повреждения национальных гидроплотин Россирес и Мероэ, находящихся ниже по течению реки Голубой Нил.

«Эфиопия готова полностью ответить на этот запрос, и не видит в нем никаких проблем. У правительства имеется необходимый международный опыт для разрешения подобного рода препятствий», — заключил Селеши Бекеле.

Он добавил, что Аддис-Абеба, Хартум и Каир добились большого прогресса в переговорах при посредничестве Африканского союза по эксплуатации Хидасэ, однако прийти к итоговому соглашению не смогли.

Судан и Египет продолжают настаивать на заключении юридически подкрепленного документа на право участвовать в управлении плотиной «Возрождение». Они опасаются, что уровень реки Голубой Нил может опуститься до критического уровня, поскольку это приведет к социально-экономическому кризису для двух государств. Эфиопия в свою очередь заявила, что намерена заполнить дамбу для выработки электроэнергии в июле текущего года, несмотря на отсутствие соответствующих договоренностей.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» рассказывала о диалоге Хартума, Каира и Аддис-Абебы по эксплуатации Хидасэ. Трехсторонние переговоры зашли в тупик.