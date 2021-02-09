Сотрудница башкирского банка обогатилась за счет клиентов на 13 млн. рублей

Уфа, 9 февраля. Подозреваемая без ведома клиентов выпускала на их имя банковские карты и снимала деньги через терминалы, а иногда переводила средства себе на счет. Фигурантку задержали.

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 35-летней сотрудницы банка, которая похитила у вкладчиков более 13 миллионов рублей.

Менеджер организации за девять месяцев присвоила более 13,4 миллиона рублей, от его действий пострадали 20 клиентов банка. Последние открывали депозиты на длительный срок. Сотрудница банка выпускала на имена людей банковские карты, после чего лично их получала и снимала в банкоматах деньги.

Украденными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. Преступные факты обнаружила служба безопасности банка после того, как один из вкладчиков заявил, что его счет пуст.

Юрист объяснил, как преступники могут украсть деньги с депозита, сообщал ФАН. Аферисты могут воспользоваться приемами социальной инженерии, вводя человека в заблуждение и заставив раскрыть данные для доступа в личный кабинет банка и мобильное приложение.