Иван Ургант поздравил с днем рождения Аллу Михееву неудачной фотографией

Москва, 9 февраля. Иван Ургант поздравил актрису и телеведущую Аллу Михееву забавной фотографией, сделанной на съемках новогоднего выпуска «Вечернего Урганта».

На опубликованном снимке актриса запечатлена в платье цвета барби с перьями на рукавах и пикантным декольте, при этом пышный бюст звезды едва помещается в откровенный вырез. Старомодный начес и лицо, покрытое автозагаром, отсылает к старым итальянским передачам. Именно этого эффекта добивалась команда «Вечернего Урганта».

«День рождения сегодня отмечает Алла Михеева», — написал телеведущий.

Подписчики пожурили Урганта за то, что выбрал для поздравления столь неудачное фото, но поддержали его юмористический настрой. Звезду сравнили с Ларисой Долиной и с Чубаккой из «Звездных войн».

«Не в бровь, а в бюст!»; «Слегка переборщила с автозагаром»; «Чубакка, это ты?» — оставили комментарии пользователи соцсети.

Новогодний выпуск передачи «Вечерний Ургант», полностью снятый на итальянском языке, высоко оценили в Италии. О шоу написали в крупных итальянских изданиях.