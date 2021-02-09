Русские бойкотируют латвийское ТВ в ответ на цензуру российских каналов в Латвии

Отключение 16 российских телеканалов в Латвии вызвало бурное недовольство среди русскоязычных граждан республики, поделился секретарь Европейского Союза политрепрессированных Александр Гапоненко на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Руководство Национального совета по электронным СМИ Латвии, NEPLP назначается Сеймом Латвии и подотчетно Сейму и, несмотря на то, что формально NEPLP не относится ни к одной политической партии, по составу руководства — это, в основном, русофобские журналисты, штрафующие или запрещающие показ теле- и радиоканалов. Принцип их действий хорошо описан в песне Высоцкого: «…И тогда главврач Маргулис телевизор запретил…». Они оценивают всех русскоязычных жителей Латвии как психически больных, которые не могут самостоятельно выбрать телеканал», — заключил Гапоненко.

По словам Гапоненко, ряд активистов уже предложили отказаться от просмотра латвийских телеканалов, которые качественно уступают российским. Сам Гапоненко опубликовал в социальных сетях пост на эту тему, который в настоящее время активно распространяется в Сети. Как сообщил Гапоненко, в рамках политики, направленной на ассимиляцию русского населения, власти думают, что закрытие русских каналов поможет населению перейти на латвийский контент. Сам Гапоненко считает это запретом на русский язык.

В список каналов, чья трансляция будет остановлена 10 февраля, вошли: «РЕН ТВ Балтия», «НТВ МИР Балтия», «Карусель», «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «BOX TV» и «HD Life».

Ранее директор МИА «Россия сегодня» и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев заявил, что борьба со средствами массовой информации путем запретов в нашу цифровую эпоху неэффективна.