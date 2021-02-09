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Дмитрий Бабич рассказал, что является главной причиной бед на Украине

Дмитрий Бабич рассказал, что является главной причиной бед на Украине

Журналист, аналитик, политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Бабич в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, что является главной причиной бед на Украине и в других странах мира.

«Евросоюз ненавидит Россию — это часть его идеологической основы. Евросоюз в большей степени пытался разлучить Россию и Украину, нежели США. Именно Евросоюз понес основные потери от контрсанкций, именно он профинансировал Майдан. Сейчас же ЕС поддерживает нынешний украинский режим», — заявил Дмитрий Бабич, отметив, что США не склоняют Евросоюз плохо поступать в отношении России или Украины.

Он также сообщил, что закрытие каналов на Украине произошло не в личных и национальных интересах, а посредством новой «ультралиберальной тоталитарной идеологии ЕС».

«Беды, которые произошли на Украине, никому не принесли ни богатства, ни счастья, кроме нескольких воров-националистов. Однако источником бед не является украинский национализм. Источником является отвратительная идеология, которая существовала очень много лет. Однако этой идеологии подвержено меньшинство населения Украины. Потому что даже во времена Горбачева у нас были очень хорошие отношения с Канадой, на территории которой жили эмигрировавшие бандеровцы. СССР даже рассчитывал на то, что украинская диаспора в Канаде будет помогать нам во время перестройки. Поэтому я бы не преувеличивал значение национализма», — высказался журналист.

По его словам, данная идеология хочет переделать весь мир, но ей мешают крупные государства с недемократическими режимами.

«Крупное государство обязательно имеет внутри недовольные меньшинства или соседей, с которыми есть какие-то исторические счеты. Так вот, ультралибералы находят среди недовольных самых отъявленных нацистов и вступают с ними в коалицию. В отношении России они это делали долгое время с польскими националистами, сейчас же стали поощрять украинских националистов», — рассказал эксперт.

По его мнению, российская элита не готова бороться с данной идеологией, потому что России легче найти каких-нибудь начальников на Западе, с которыми можно договориться. Журналист подчеркнул, что пока мы не осознаем, насколько радикальная революционная идеология враждебна нашей стране и людям Земли и не начнем бороться с ней, она будет постоянно побеждать.

 

Ранее ФАН сообщал, что посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий поддержал своего израильского коллегу Йоэля Лиона и выступил против бандеровской идеологии на Украине.

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