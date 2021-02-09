Минсельхоз Дагестана опроверг информацию о массовом падеже ягнят

Махачкала, 9 февраля. Распространенная в соцсетях информация о массовом падеже ягнят в одном из хозяйств в Дагестане не нашла подтверждения. Как сообщили ФАН в региональном Минсельхозпроде, от переохлаждения и недостатка кормов погибли несколько молодых животных.

По данным аграрного ведомства, речь идет о племенном хозяйстве Кулинского района, куда после появления информации о падеже скота направились руководители профильных структурных подразделений министерства. На месте было установлено, что ни молодое, ни взрослое поголовье не заражено никакими инфекционными заболеваниями.

«В хозяйстве своевременно были проведены все обязательные и дополнительные ветеринарно-профилактические мероприятия. Причинами падежа стали переохлаждение, а также низкая обеспеченность кормами. Данные о массовой гибели молодняка не подтвердились, отмечена сохранность ягнят в пределах 95%, что является нормой», — отметил собеседник ФАН.

Он пояснил, что определенные проблемы с кормообеспеченностью этой зимой испытывает часть сельхозпредприятий Дагестана. Из-за крайне засушливого лета 2020 года и длительных сильных ветров обширные территории северной части республики оказались покрыты движущимися песками и привели к значительному снижению количества подножного корма.

«Обследование земель специалистами Минсельхозпрода Дагестана было проведено еще в октябре прошлого года. Тогда же выяснилось, что в тяжелом положении могут оказаться больше 120 животноводческих хозяйств региона. Поэтому ведомством был заблаговременно заготовлен страховой запас грубых кормов в объеме 1,5 тысячи тонн», — напомнили в министерстве.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана намерены запросить у федерального центра средства для оказания помощи пострадавшим хозяйствам республики. Тогда речь шла о сумме 1,2 миллиарда рублей.