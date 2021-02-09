Режиссер Алена Никольская объяснила, почему в кино не запретят постельные сцены

Режиссер, продюсер и психолог Алена Никольская в разговоре с корреспондентом ФАН объяснила, почему в кино не запретят пастельные сцены.

В Сети набирает популярность новость о том, что актриса Кира Найтли отказалась от съемок в интимных сценах. Ее поддержала российская артистка, экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева, назвав секс на съемочной площадке «насилием над личностью».

По мнению режиссера Алены Никольской, постельные сцены не покинут кинематограф из-за своей популярности среди зрителей.

«С точки зрения смотрибельности всегда есть четыре вещи, которые притягивают внимание зрителя: страх, секс, смех и смерть. Эти четыре «С» всегда будут очень популярны», — говорит эксперт.

Однако, Никольская отчасти согласна с мнением актрис, что любая постельная сцена — это стресс не только для артиста, но и для режиссера. Ведь не просто так большинство таких сцен снимаются в самом конце съемочного процесса.

«Безусловно любая интимная сцена на экране всегда большой вызов и для режиссера, и для актеров. Очень часто съемки любовных сцен режиссеры оставляют на конец съемочного процесса. Во-первых, чтобы актеры немного привыкли друг к другу. А во-вторых, снимать их очень сложно», — отмечает психолог.

На какие только ухищрения не идут создатели фильмов для того, чтобы на экране откровенные сцены выглядели должным образом. К примеру, датский режиссер Ларс фон Триер, когда снимал свои фильмы, оставлял минимум две недели на репетиции каждой сцены. В кинематографической практике были случаи, когда режиссер мог потребовать покинуть большую часть сотрудников съемочной площадки и сам встать за камеру. А кто-то приходил на съемки и вовсе обнаженным, чтобы «поддержать» актеров.

Также в арсенале кинематографистов существует практика привлечения дублеров для замещения звезд в постельных сценах, имеется профессиональный реквизит: силиконовые накладки, имитирующие форму груди, ягодиц и других частей тела.

«Есть и специальные эластичные костюмы, которые маскируют само тело или непосредственно нижнее белье. Такой реквизит помогает актерам расслабиться во время съемок и это позволят не контактировать с партнером напрямую», — отмечает Алена Никольская.

Стоит также помнить о том, что к съемкам в интимных сценах артистов никто не принуждает, они сами принимают решение. Есть договора, где прописывается готовность актера предстать перед камерой в обнаженном виде или сняться в любой постельной сцене. Есть актеры, которые никогда ни за какие деньги не соглашаются на подобные роли.