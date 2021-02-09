Политрепрессированный рассказал, как в Латвии дискриминируют русских детей

Правительство Латвии и Конституционный суд не видят ничего страшного в том, что русскоязычным детям запрещают получать образование на родном языке, поделился секретарь Европейского Союза политрепрессированных Александр Гапоненко на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Депутаты Сейма творят что хотят, и конституция им не указ. А когда запреты пытаются опротестовать в Конституционном суде, суд тоже ведет себя одиозно. Например, недавно Сейм издал распоряжение о переводе всех русскоязычных детей на обучение на латышском языке. Когда был подан протест, суд постановил, что это не ущемляет никаких прав человека, это поможет русскому обществу интегрироваться. Так что надежды на конституционное решение проблемы нет», — заявил Гапоненко.

По словам Гапоненко, власти Латвии легко обходят запреты на цензуру и просто «смеются над ними». Нет надежды и на поддержку депутатов Европейского союза, считает он. В Латвии есть политическая партия «Русский союз Латвии», которая очень долго не могла себя зарегистрировать и даже открыть счет в банке из-за необъяснимых блокировок, напомнил Гапоненко. Однако партия государственными СМИ представляется исключительно в негативном свете.

Гапоненко не исключает, что на грядущих выборах партия «Русский союз Латвии» сможет выиграть в Даугавпилсе и других городах, но не в столице. Прогнозы однако неутешительны, поскольку на политическую элиту Латвии идет сильное давление, особенно со стороны США и ЕС, подчеркнул он.

Ранее ФАН рассказывал, что дискриминацию и массовые нарушения прав русского населения в Латвии и Эстонии неоднократно отмечали в своих докладах специальные комиссии ООН, Совета Европы, ПАСЕ и Еврокомиссии.