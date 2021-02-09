Холодильники от США довели до слез жителей Украины

Киев, 9 февраля. Холодильники для хранения вакцины от коронавируса, преподнесенные Киеву в подарок от США, вызвали насмешки со стороны украинцев.

Американская вакцина от коронавируса Pfizer требует хранения при сверхнизких температурах, поэтому Вашингтон презентовал украинским друзьям холодильники. Жители Незалежной добрый жест не оценили, высмеяв подарок в соцсетях.

Телеведущий Макс Назаров с иронией отозвался о «душевности момента».

«Это сигнал сверху, это настоящее чудо, это слезы на глазах, спасибо!», — написал Назаров в Сети.

Подписчики телеведущего подхватили иронию и тоже оставили юмористические комментарии, отметив, что жест США — это «победа», так как теперь у украинцев «хотя бы холодильник будет».

«Ну наконец-то, дождались!!!! Вот теперь заживем», — смеются пользователи.

Киев ранее пообещал обеспечить всему населению доступ к вакцине от коронавируса. Минздрав Украины уже разработал дорожную карту, передавало Федеральное агентство новостей.