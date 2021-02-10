Запад и его партнеры атакуют пророссийские СМИ, чтобы удержать население в узде

В Латвии запретили трансляцию шестнадцати российских телеканалов, на Украина закрыли три крупные оппозиционных телекомпании. Ни для кого уже не секрет, что западные политики и акционеры достаточно избирательно подходят к понятию «свобода слова». Тем не менее они до сих считают себя настоящими «защитниками прав и свобод». Почему из-под маски демократических ценностей так явно выглядывает новый тоталитарный режим? Зачем Запад и его партнеры атакуют пророссийские СМИ и лишают их права на свободу слова? Как элиты воспитывают европейцев? Эти вопросы обсудили политики, журналисты и политологи в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

С завтрашнего дня в Латвии прекращают трансляцию шестнадцать российских телеканалов: EN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», КВН ТВ, Кухня ТВ, Бокс ТВ, HD Life. Работу каналов остановили в директивном порядке с подачи Общественного совета. Секретарь Европейского союза политрепрессированных Александр Гапоненко объяснил, чем руководствовался Общественный совет, и кто эти люди, которые решают, что смотреть, а что нет населению страны.

«Руководство совета назначается сеймом Латвии. Оно подотчетно сейму и эти люди получают деньги за свою работу из бюджета республики. По составу это русофобские журналисты, которые время от времени штрафуют различные неугодные СМИ или запрещают вещание каналов. Они оценивают всех русскоязычных жителей республики, как психически больных, которые не могут сами выбрать, что им смотреть», — рассказал Гапоненко.

Обсуждая эту тему, спикер уточнил, что в Конституции республики черным по белому написано — цензура запрещена. Однако бесполезно пытаться оспорить это решение в суде. Конституционный суд ведет себя крайне одиозно, объясняя все политикой ассимиляции русскоязычного населения. Поэтому надежды на правовой порядок решения проблем не существует. При этом, он отметил, что латвийские каналы не пользуются особой популярностью у населения из-за низкого качества.

Но Украина переплюнула Латвию в попрании свободы слова. Если латыши запретили трансляцию российских телеканалов, то Зеленский закрыл пусть и оппозиционные, но крупнейшие украинские ТВ-каналы. Это, естественно, осталось незамеченным европейцами. И дело тут не в указке США, уверен аналитик, политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Бабич, а в политической риторике самой Европы.

«Я категорически против точки зрения, что США заставляют Евросоюз вести русофобскую риторику и действовать против России, на Украине в том числе. ЕС сам ненавидит Россию. И в попытку разлучить украинский и российский народы основной вклад внес именно Евросоюз. Они в первую очередь профинансировали Майдан и теперь из всех сил помогают этому режиму. Поэтому в европейских СМИ не сообщается насколько важные и крупные были эти телеканалы. А ведь это все равно, что у нас отключить Первый канал и НТВ», — пояснил Бабич.

Политолог рассказал, это происходит из-за новой ультралиберальной тоталитарной идеологии, которую Запад транслирует украинским властям. Ведь такое «безобразие» не объяснишь ни личными, ни денежными, ни национальными интересами.

«Надо видеть источник беды. Источником бед не являются украинские националисты. Это, конечно, отвратительная идеология, но она существует много лет и ей подвержены немногие украинцы. А беда идет от тоталитарной ультралиберальной идеологии, которая хочет переделать весь мир, изменить семью и экономику. Вроде бы они интернационалисты, за мигрантов и прочее, но в тех случаях, когда эта идеология борется с крупным государством, она начинает поощрять звериных националистов. Получается очень страшный альянс. Ультралибералы считают, что несут всему человечеству счастье, но им мешают крупные государства с недемократичным режимом такие как Россия и Китай. Поэтому внутри этих государств они находят недовольное меньшинство, отъявленных фашистов и очень тесно сотрудничают с ними», — поделился политолог.

Бабич сказал, что такой фокус был проделан и с Украиной, и с Польшей. Он убежден, пока Россия не поймет, что эта идеология враждебна и договориться с западными «начальниками» не получится, наша страна и дальше будет проигрывать эту войну.

По словам президента Центра системного анализа и прогнозирования на Украине, обозревателя МИА «Россия сегодня» Ростислава Ищенко, тоталитарная националистическая диктатура, которую сейчас выстраивают не только на Украине, но и в США, — закономерное явление. Это происходит из-за того, что элиты оказались не в состоянии управлять государством. Чтобы сохранить демократическую идею или хотя бы ее видимость, выход один – террористическое подавление народа.

«Этим сейчас занимается демократическая партия в США, и Зеленский на Украине. Он вынужден выполнять нацистскую программу. Справедливости ради, это делал и Порошенко, и будут делать следующие президенты. Украинский режим перешел в такую систему, когда о личных рейтингах вообще не думают. Поскольку, если перешли к террористическому режиму, то приходится думать не о рейтингах, а о пулеметах», — заявил политолог.

Тренд информационной диктатуры в западных странах сегодня стал определяющим. Технологии манипуляции общественным сознанием существовали и ранее, но сейчас они стали более изощренными, сказал секретарь центрального комитета партии «За правду» Николай Новичков.

«Раньше подконтрольны были радио и телевидение, но потом этого стало недостаточно, так как появились соцсети. Управления соцсетями тоже теперь недостаточно, начали создавать законодательные препоны. То есть сначала было общественное порицание, а теперь статья. Вопрос в том, является ли Россия частью этого жуткого механизма. Я думаю, нет. Западные дирижеры и кукловоды хотели бы встроить нас в этот процесс. Однако, как это ни парадоксально звучит, люди в России более свободны», — уверен Новичков.

Свою позицию эксперт обосновал тем, что у русского человека достаточно сильно развито критическое мышление. За всю историю развития государства люди привыкли к вранью на всех уровнях: начиная с общины, руководителей и заканчивая соседом. Поэтому в головы россиян сложно внедрить какую-то стороннюю идею. По мнению эксперта, в России сейчас есть только одно слабое место — это молодежь, которая формировалась с клиповым мышлением. Большая ответственность в наши дни лежит на людях более старшего поколения — надо удержать традицию критического мышления, чтобы подростки «не принимали все за чистую монету».

«Западный мир воспринимает, что китайцев, что русских, как людей из стран третьего мира. И ними «белый человек» может делать все, что захочет. Это история колониальных стран Европы. Мы для англичан не отличаемся от аборигенов, мы люди второго сорта. Мысль, что люди могут думать по-другому, иметь свое мнение, им в голову не приходит», — объяснил Николай Новичков.

Но «людей первого сорта» тоже надо воспитывать, добавил спикер. И для этого общество надо держать в узде. Та же западная элита своим гражданам не доверяет, но она их воспитывает «белыми», заключил он.

По убеждению депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева, российским СМИ на Западе перекрывают кислород потому, что иная точка зрения и мнение другой стороны им не нужно.

«Это не первый случай, когда запрещают ретрансляцию российских каналов и оказывают давление на наших журналистов. И это даже не двойные стандарты, а новые моральные ценности: все что делается на Западе — хорошо, а все что в России — плохо. Они считают, что мы несем только пропаганду. Поэтому происходящее для меня не удивительно. Они просто боятся, когда ты говоришь правду», — заявил депутат.

Он привел в пример травлю российской вакцины «Спутник V» в зарубежных СМИ. Хотя еще на этапе создания научное сообщество признавало, что она перспективна. Но официальные политические лица заявляли, что Россия не может в краткие сроки разработать эффективную вакцину. Теперь, когда «Спутник V» получил мировое признание, эта правда им режет глаза, сказал Журавлев.