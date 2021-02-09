Макеева оправдалась за неосторожные слова об онкобольной Заворотнюк и Чернышеве

Москва, 9 февраля. Актриса Анастасия Макеева оправдалась за неосторожные слова, которые высказала в адрес онкобольной коллеги Анастасии Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева.

Макеева в прошлом году в интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-канала неожиданно заявила, что Заворотнюк пользовалась услугами суррогатного материнства. Артистка рассказывала о собственных неудачных попытках сделать процедуру ЭКО, но затронула в разговоре и звезду сериала «Моя прекрасная няня».

«Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще», — заявила тогда Макеева.

Слова актрисы вывели Чернышева из себя. Фигурист даже пригрозил артистке судом. Спустя месяцы после разгоревшегося скандала журналисты спросили Макееву, жалеет ли она о брошенной в адрес Заворотнюк фразе. Звезда ответила уклончиво.

«Я и в юности избегала скандалов, а сейчас и вовсе стараюсь все меньше проявлять темперамент. Ничего не разруливаю, не вызываю огонь на себя. Если виновата, извиняюсь…» — цитирует ее «Экспресс газета».

Сообщения о страшном заболевании Заворотнюк появились в 2019 году, когда звезда неожиданно пропала из поля зрения общественности. Родные актрисы до сих пор отказываются комментировать информацию об обнаруженной у нее глиобластоме головного мозга.