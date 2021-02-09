Политрепрессированный Гапоненко рассказал, на каком крючке сидит бывший мэр Риги

Секретарь Европейского союза политрепрессированных Александр Гапоненко рассказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН, за какой крючок держат западные кураторы бывшего мэра Риги Нила Ушакова.

«Ушаков с самого начала возглавлял партию «Согласие» и использовал патриотическую риторику и символику для того, чтобы прийти к власти, но продержался два срока. А потом после борьбы за экономические ресурсы против Ушакова возбудили уголовное дело. Он испугался и скрылся в Европарламенте, думая, что уголовное преследование за хозяйственное преступление не последует. Его держат, так сказать, на крючке. Если он что-то не так скажет, за этот крючок и дернут», — прокомментировал Гапоненко.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии официально признало бывшего мэра Риги Нила Ушакова, избранного в Европарламент, подозреваемым в уголовном деле о закупках муниципального транспортного предприятия «Ригас сатиксме».

На последнем голосовании Нил Ушаков выступал за введение санкций против России и «Северного потока — 2», а также высказался против обучения русскоязычных детей в Латвии на родном языке.

«Это его страх потерять свою собственность. Из-за этого страха, не имея собственных убеждений, он голосует так, как требуют его кураторы из спецслужб. А в некоторых СМИ он делает заявление по поводу запрета работы некоторых СМИ, что это нарушение свободы слова. Я думаю, это балансирование между русофобией и желанием угодить избирателям. Видимо, он собирается еще раз баллотироваться в Латвии. При этом рейтинг партии «Согласие» сильно упал, примерно в половину. Но те, кто понимают в политике, осознают, что Ушаков оказался пустышкой», — прокомментировал Гапоненко.

Ранее ФАН рассказывал, что депутат Сейма Латвии Атис Леиньш резко осудил коллегу из Рижской думы от партии «Прогрессивные» Антонину Ненашеву за признание важной роли русского языка в прибалтийской республике.