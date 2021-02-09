Политолог сравнил Кулебу с прислуживающим оккупантам полицаем



Громкое высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об однообразии Русского мира подверглось резкой критике со стороны политолога, общественного деятеля, кандидата политических наук, директора Института политических исследований, члена Общественной палаты РФ Сергея Маркова.

«Прагматичный Кулеба относится к тем, кто работает на оккупационный режим. В современной Украине нет никакого законного правительства. Это, по сути дела, хунта, сформированная по результатам государственного переворота спецслужбами США и играющими важную роль последние два года спецслужбами Великобритании», — заявил Марков.

Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте написал, что Москва не смогла провести Русский мир на Украину танками.

«Украинский мир — это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», — написал Кулеба.

По словам политолога Маркова, США в 2013 году объявили Украине гибридную войну, выиграли ее и установили гибридный оккупационный режим, у которого много обслуживающего персонала из числа киевских политиков.

«Кулеба — обычный полицай или староста, обслуживающий оккупационный режим, главной целью которого является разрушение Русского мира. Его для этого и брали на работу, платили зарплату, выделяли офисы. Потому Кулеба будет придумывать все, что угодно, чтобы вымазать Русский мир в грязи», — заключил Марков.

По мнению члена Общественной палаты РФ, Украина всегда была частью большой Руси, а украинцы — это один из видов многообразного русского народа. Однако существует некий западный проект перекодирования украинцев на антирусских, в рамках которого происходит максимальное подавление русского и насильственная полонизация украинского языка. При этом официозный украинский язык не понимает большинство жителей страны.

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